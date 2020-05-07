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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلوفاكيا تمدد قيود كورونا على الحدود حتى 27 مايو

الخميس 07/مايو/2020 - 10:01 م
كورونا
كورونا
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أعلنت سلوفاكيا تمديد القيود على حدودها مع النمسا وجمهورية التشيك، وبولندا والمجر، حتى يوم 27 مايو الجاري بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكان من المقرر انتهاء سريان القيود الحالية لتلك الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي يوم غد الجمعة الموافق 8 مايو.

وقال وزير الداخلية رومان ميكوليتش، اليوم الخميس، إن إنهاء سابقا لأوانه للإجراء قد يكون ممكنا إذا سمحت تطورات الجائحة بذلك.

ورفض الوزير الانتقادات لمتطلبات الدخول الصارمة، قائلا إن الأولوية الأولى هي حماية صحة المواطنين وأن الإجراءات تثبت فاعليتها.

وتعد مسألة حظر الدخول المشدد، بما في ذلك على أولئك القادمين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الذين يتمتعون بإمكانية السفر المباشر بشكل طبيعي، وفرض حجر صحي إلزامي مدته 14 يوما للعائدين من الخارج داخل منشأة تديرها الدولة، تعد مسألة مثيرة للجدل.

وأشارت أمينة المظالم السلوفاكية، ماريا باتاكيوفا، إلى أنه لا يوجد سند قانوني لأي من الإجراءين، وقالت إن الحجر الصحي الإلزامي في مراكز جماعية يعد أمرا مهينا.

وأعلنت الرئيسة سوزانا كابوتوفا، اليوم الخميس، عن تقييم يتعين أن يحدد ما إذا كان الإجراء غير دستوري.

وطالب فنانون ومثقفون من جمهورية التشيك وسلوفاكيا في خطاب مفتوح بإنهاء كل الضوابط المفروضة على الحدود بين البلدين، ليكون ذلك مثالا يحتذى في الاتحاد الأوروبي بأسره.

وسجلت سلوفاكيا 1445 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة حتى اليوم الخميس.

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