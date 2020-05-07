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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تتحرى حول علاقة حسن شاكوش بتهديد عمر جابر وزوجته بالقتل

الخميس 07/مايو/2020 - 10:01 م
شاكوش
شاكوش
ندى حمدي
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كشفت تحقيقات نيابة العجوزة تفاصيل جديدة في اتهام صديقي اللاعب عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز، بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وخطف أطفالهم لامتناعه عن دفع ملايين الجنيهات لهما.

واستمعت النيابة لأقوال اللاعب الذي اتهم صديقيه "أحمد. ع" وشهرته ميدو، و"أحمد. ن"، بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهم، حيث إنهما طلبا منه مبلغا ماليا كبيرا لشراء شقة بمدينة ٦ أكتوبر، وساهم معهما في شرائها إلا أنهما عاودا طلب مبالغ مالية أخرى ولكنه رفض دفعها لهما.

وأكمل اللاعب، في أقواله، انه تطورت الأمور بينهما وعمد الصديقان إلى تهديد اللاعب عمر جابر بالإيذاء حال عدم امتثاله لطلباتهما، وشراء سيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرا لصداقتهما القديمة معه.

وأكد جابر أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين منذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة، وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه خاصة أنه أصبح ميسور الحال.

وأضاف اللاعب، في بلاغه، أنه وبعد تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة طلب منه المتهمان مبلغًا من المال لشراء وحدة سكنية بأكتوبر، فوافق وساعدهما على ذلك حتى تمكنا من شراء الشقة، إلا أن المتهمين لم يقنعا بذلك، فطلبا المزيد من الأموال، فرفض اللاعب وبدأت الأمور تأخذ منحى آخر، وبدأ المتهمان في إرسال رسائل تهديد للاعب وزوجته وشقيقه بإيذائهم وأطفالهم في حال لم يستجب اللاعب لهما.

وتابع أنهما توجها إلى منزل حماه بالمهندسين للبحث عنه فاكتشفا أنه انتقل للعيش بالشيخ زايد وحاولا الوصول إلى عنوانه من خلال الوصول إلى عدد من أصدقائه وبواب عقار حماته وحذره أصدقاؤه منهما، وأضاف أن صديقا له أخبره أن المتهمين توجها له بمنطقة مين عقبة وطلبا منه توصيل رسالة لـ جابر بأنه إن لم يدفع لهما ما يطلبانه وهو سيارة مرسيدس أو ثمنها سيقومان بإيذاء زوجته وأطفاله وأنهما كان رفقتهما شخص معروف بأنه بلطجي شهير بمنطقة فيصل.

وتضمن بلاغ اللاعب أن المطرب الشعبي حسن شاكوش توجه بصحبة المتهمين إلى منزله بالمهندسين، رغبة في لقائه، وأن شاكوش التقط صورة سيلفي بصحبة المتهمين وأرسلها عبر تطبيق الواتس آب للاعب، مصحوبة برسالة صوتية يؤكد فيها أنهم علموا أنه ترك منزله بالمهندسين وانتقل للعيش بفيلا في الشيخ زايد وأنه كان يرغب في لقائه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول دور المطرب شاكوش في الواقعة بعدما أرفق اللاعب الصور والمحادثات التي أرسلها له عبر واتس آب بالمحضر.

وبعدما استمعت النيابة العامة لأقوال اللاعب وحارس العقار الذي تقيم به حماته بالمهندسين وحارس شركة شقيقه، انتهت إلى حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وتستكمل غدا التحقيقات.

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