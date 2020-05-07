أيسلندا تسجل إصابتين بكورونا بعد 3 أيام دون حالات

سجلت أيسلندا حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، بعد ثلاثة أيام دون الإبلاغ عن أي إصابات جديدة، ولكن مع استمرارها في تخفيف حالة الإغلاق.وأعلنت الجزيرة الواقعة شمالي المحيط الأطلسي حتى الآن عن 801. 1 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المميت، مع وفاة 10 أشخاص وتماثل 755. 1 للشفاء التام.وستخفف أيسلندا من إجراءات الإغلاق قبل الموعد المقرر أصلًا، واعتبارًا من 25 مايو الجاري، سيُسمح مرة أخرى بعقد تجمعات لما يصل إلى 100 شخص، كما سيُسمح بإعادة فتح صالات اللياقة البدنية وحمامات السباحة.وأعيد فتح المدارس والجامعات وصالونات تصفيف الشعر وعيادات أطباء الأسنان والمتاحف بالفعل يوم الاثنين الماضي، عندما تم زيادة عدد المسموح لهم بالمشاركة في التجمعات من 20 إلى 50 شخصا.