نادي نجيب يوضح أسباب ارتباك الذهب عالميًا

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الارتباك وعدم استقرار في أسعار الذهب المحلية في الأسواق بين الارتفاع والانخفاض.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور" أن أسباب هذا الارتباك تعود إلى توتر البورصات العالمية بسبب تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.وأشار عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أن هناك إقبالا مكثفا من قبل المستثمرين على الذهب ما تسبب في ارتفاع أسعاره عالميا خلال الثلاثة شهور الأخيرة.كان رئيس الوزراء قد أصدر قرارا بالسماح للمحلات بالافتتاح يومي الجمعة والسبت لترك مساحة للمستهلك للشراء بعيد عن ساعات الحظر.ولفت إلى أن مبيعات الذهب بدأت في كسر الركود في الأيام الأخيرة، بعدما كانت قد سجلت ركودا في حركة البيع الشهر الماضي بسبب إجراءات الحظر.ويشهد الاقتصاد العالمي حالة من الارتباك بسبب أزمة كورونا وتطبيق إجراءات احترازية؛ لمواجهة الوباء علي مستوي العالم.