6.7 % زيادة في الأصول المحلية بالبنوك

كشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 238 مليار جنيه، بمعدل 6.7% خلال الفترة من يوليو - فبراير 2019- 2020.وجاء الارتفاع نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 327.3 مليار جنيه بمعدل 8.6% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بمقدار 89.3 مليار جنيه بمعدل 36.6% من جهة أخرى.