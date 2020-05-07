«المركزي»: 28.6% زيادة في الأصول الأجنبية بالبنوك

كشق أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 85.9 مليار جنيه، بمعدل 28.6% خلال الفترة من يوليو- فبراير 2019- 2020.وجاء الارتفاع محصلة لزيادة صافي الأصول الأجنبية، بما يعادل 87.2 مليار جنيه، وتراجع الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بمعدل 1.3 مليار جنيه.