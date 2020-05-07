«المركزي»: 28.6% زيادة في الأصول الأجنبية بالبنوك
الخميس 07/مايو/2020 - 09:46 م
حسن كامل – راندا التونيطباعة
كشق أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 85.9 مليار جنيه، بمعدل 28.6% خلال الفترة من يوليو- فبراير 2019- 2020.
وجاء الارتفاع محصلة لزيادة صافي الأصول الأجنبية، بما يعادل 87.2 مليار جنيه، وتراجع الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بمعدل 1.3 مليار جنيه.
وجاء الارتفاع محصلة لزيادة صافي الأصول الأجنبية، بما يعادل 87.2 مليار جنيه، وتراجع الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بمعدل 1.3 مليار جنيه.