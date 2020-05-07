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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بالسلام

الخميس 07/مايو/2020 - 09:45 م
حادث
حادث
حسام التمساح
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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 أشخاص أصيبوا فى حادث تصادم تريلا وسيارتين ملاكى بالشارع الجديد بمدينة السلام، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغًا من الخدمات المعينة في مدينة السلام، يفيد بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتم الدفع بأوناش المرور لرفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصام تريلا وسيارتين ملاكى بالشارع الجديد بمدينة السلام، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وقام رجال مرور القاهرة برفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور أمام قائدى السيارات.

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