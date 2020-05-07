كيف يمكن النهوض بقطاع التصدير بعد أزمة كورونا؟

قال عادل غانم، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن أطراف التصدير بشكل عام تعتمد علي أربعة أطراف وهم المصدر المحلي وحكومة البلد المصدرة وحكومة البلد المستوردة والمستورد.وأضاف غانم، في تصريحات لـ"الدستور"، أن النهوض بالتصدير في مصر يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية بالتصدير وليس المصدر فقط.وأوضح عضو المجلس التصديري للملابس، أن السوق يشهد حالة من الركود بسبب تداعيات أزمة كورونا وحدوث حالة من الارتباك علي مستوي العالم.وأشار إلى أن قطاع الملابس يعمل به نسبة كبيرة من العاملين وينظر القطاع انفراجة مرة أخرى بعد تخفيف إجراءات الحظر.كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت أول أمس عن التشكيل الجديد للمجالس التصديرية والذي يستمر لمدة ثلاثة سنوات مقبلة وشمل التشكيل استحداث مجلس مستقل للمجالس التصديرية مرة أخرى.