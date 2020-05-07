البحرية التونسية تُحبط 6 محاولات للهجرة غير الشرعية

أحبطت الوحدات التابعة للبحرية التونسية في محافظتي صفاقس والمهدية، ست محاولات للهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، تم خلالها اعتقال 148 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، إلى جانب 17 تونسيا.وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم الخميس، إن عمليات الإحباط تمت مساء الأربعاء في إطار الجهود الرامية الى التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.وأوضح في هذا الصدد أنه تم إنقاذ 12 مهاجرا تونسيا من بينهم طفل عمره 15 سنة، كانوا على متن مركب صغير الحجم في عرض البحر، إلى جانب نقل 10 أفارقة (3 ذكور و7 إناث) إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن هؤلاء الحالمين بالهجرة بعد استشارة النيابة العامة.وتتزايد خلال فصل الصيف محاولات الهجرة غير الشرعية باتجاه ايطاليا انطلاقا من السواحل التونسية الممتدة على طول 1300 كيلومتر.وتُعتبر جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية المحطة الأولى للمهاجرين غير الشرعيين، خاصة أنها أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترا فقط.