الاشتباه في إصابة 30 طفلا بـ«كورونا» بمدينة الأحواز الإيرانية

قال مدير مستشفى "أبو ذر" في مدينة الأحواز الإيرانية، محمد رضا فتحي، إن المشفى يضم حاليا 30 طفلا تتراوح أعمارهم بين 45 يوما و16 عاما ويحتمل إصابتهم بفيروس كورونا.وأكد فتحي، اليوم الخميس، أن التحاليل أثبتت إصابة أربعة منهم بالفيروس، وبانتظار نتائج العينات المتبقية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".وأعربت السلطات الصحية في مدينة الأحواز وإقليم خوزستان عموما عن قلقها العميق لازدياد أعداد المصابين الذين يعالجون داخل المستشفيات أو في العيادات الخارجية، مشددة على ضرورة أن يبقى السكان في بيوتهم ويتقيدوا بالإرشادات الصحية.كانت جامعة الأحواز للعلوم الطبية قد حذرت، مطلع الأسبوع، من تصاعد معدلات الإصابة بالفيروس، نظرا لما وصفته بعدم تقيد أهالي المدينة بالإرشادات الصحية، وإقامة الأعراس والتجمع في الأسواق، وطالبت مسئولي المحافظة باستخدام القوة لإجبار المواطنين على التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي.