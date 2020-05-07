«أصدقاء السودان» تؤكد دعمها للمرحلة الانتقالية

أكدت مجموعة "أصدقاء السودان" دعمها للمرحلة الانتقالية في البلاد، خلال مؤتمر عقدته، اليوم الخميس، عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، بمشاركة ممثلي 22 دولة ومؤسسة دولية أخرى.وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، إن شركاء السودان في الحكومة الفرنسية استضافوا المؤتمر، و"نحن سعداء بالتزامهم وجهدهم لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، ونتطلع إلى تعهداتهم المعتبرة في برلين في يونيو المقبل".ملتقى "أصدقاء السودان" أسس في عام 2018، كمجموعة غير رسمية، ثم اكتسب صفة رسمية بعد اندلاع الثورة في عام 2019، ويضم مجموعة من الدول، والمنظمات الملتزمة بالعمل المشترك، لتوفير الدعم للحكومة الانتقالية.