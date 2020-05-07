الجيش الليبي يستهدف مواقع لقوات الوفاق

شن السلاح الجوي الليبي، عددًا من الغارات على مواقع ميليشيات الوفاق في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة، إضافة إلى مخازن الأسلحة والذخائر.ووفقًا لشعبة الإعلام الحربي، تم شن غارات داخل مزارع خُصصت لتكون مواقع لهذه المجموعات بمنطقة القداحية جنوب بوقرين.وأوضحت الشعبة، أن هذه العمليات الجوية ضمن عمل سلاح الجو التابع للجيش الليبي القائم على تنفيذ عملية طيور الأبابيل، التي لا تزال مُستمرّة حتى هذه اللحظة في قصف مواقع لميليشيات الوفاق.