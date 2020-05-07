الطاقم الطبى بـ«عزل ملوى» يحتفل بخروج 23 مريضًا بعد شفائهم من «كورونا»

احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى العزل بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، بشفاء وتعافي 23 من المصابين بفيروس كورونا المستجد، من بينهم طفل، وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية ليصل بذلك عدد من تم شفاؤهم منذ مارس الماضي إلى 135.كما حول المستشفى 43 حالة من أبناء محافظات بني سويف والفيوم وأسيوط وبعض الحالات من محافظة القاهرة للمدينة الجامعية بجامعة المنيا بعد استقرار حالاتهم وبدء تماثلهم للشفاء لتوفير أماكن لاستقبال مرضي جدد من المصابين.من ناحية أخرى، ما زال سكان شارعي الطراد والعمدة بمدينة بني مزار شمال المحافظة يواصلون العزل والحجر الصحي المنزلي الذي فرضته مديرية الصحة بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا.