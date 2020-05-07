4.3 تريليون جنيه ودائع بالبنوك بنهاية فبراير

كشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي الودائع لتصل إلى 4.3 تريليون جنيه، بنهاية فبراير 2020، مقابل 4.2 تريليون جنيه بنهاية يناير.وعلى جانب آخر، ارتفعت نقود الاحتياطي "m0" بمقدار 63.2 مليار جنيه بمعدل 9.2% خلال الفترة يوليو فبراير 2019-2020، لتصل إلى 747.2 مليار جنيه في نهاية فبراير 2020، وانعكس ذلك في ارتفاع كل من ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي بمقدار 41.2 مليار جنيه بمعدل 27.8%، والنقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار 22 مليار جنيه بمعدل 4.1%.