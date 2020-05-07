السودان يمدد حظر التجول لـ3 أسابيع إضافية

أعلنت دولة السودان، في نبأ عاجل لها، عن تمديد حظر التجول إلى 3 أسابيع إضافية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة السودانية، أنه تم تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 3 حالات وفاة، موضحة أن الحالات الجديدة سُجلت منها 55 في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 930 حالة، بينها 52 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 92 شخصا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.