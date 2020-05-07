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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 5 صيدليات وتحرير 10 محاضر مخالفات بالإسكندرية

الخميس 07/مايو/2020 - 09:34 م
غلق 5 صيدليات
غلق 5 صيدليات
هبه عويضه
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شنت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة مكبرة على قطاع المستلزمات الطبية، ضمت العديد من الجهات الرقابية، ومنها ادارة تموين وسط، وجهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي التابع لمديرية الصحة، للمرور والتفتيش على القطاع الصيدلي والصيدليات بنطاق حي وسط.

وأشار بيان صادر عن مديرية التموين بالإسكندرية، اليوم، إلى أن الحملة أسفرت عن غلق عدد 5 صيدليات غلقا إداريا، وتحرير 10 محاضر لصيدليات مخالفة بيانها كالتالي:-

غلق إداري لصيدلية بالحضرة الجديدة لعدم تواجد دكتور صيدلي، وتحريز 14 زجاجة كحول دون فواتير، و29 عبوة جل دون فواتير، و2 علبة أقراص "سنترم سيلفر" 200 قرص مهربة ومجهولة المصدر، وعلبه أقراص "ستيوتيك 120 قرصا مجهول المصدر، وعلبة "هيستاك" ممنوع تداوله وعلبة "رينتاك" ممنوع تداوله، وعدد كبير من قصاصات أدوية دون تاريخ صلاحية، و4 عبوات ميديكال كوليجين مجهول المصدر، و3 علب شاي أوميجا دون فواتير.


كما تم تنفيذ غلق إداري لصيدلية، بمنطقة الحضرة الجديدة، لضبط أدويه منتهية الصلاحية وتركيبات دون بيانات لعدم تواجد دكتور صيدلي، وتم تحرير محضر لافتة مخالفة عن اسم صيدلية بمنطقة الحضرة الجديدة.

وإغلاق إداري لصيدلية بمنطقة غيط الصعيدي- محرم بك، لضبط 60 قرص أدوية منشطة مجهولة المصدر تم تحريزها جميعا وعدم وجود صيدلي، وصيدلية بمنطقة محرم بك لعدم وجود صيدلي، وضبط عدد 3 عبوات مستحضرات تجميل منتهية الصلاحيه وتم تحريزها.

كما تم ضبط مخالفات بصيدلية بمنطقة الحضرة الجديدة، وأسفرت عن ضبط عدد 55 علبة أدوية مستوردة بإجمالي 654 قرصا مغشوشا ومجهول المصدر،
وضبط 28 زجاجة "هاند جيل" أحجام مختلفة مجهولة المصدر، و5 زجاجات كحول مجهول المصدر، وضبط كميات كبيرة من الأقراص المفرطة في عبوتها.

وتم ضبط صيدلية بمنطقة الحضرة الجديدة بها مخالفات 22 علبة أدوية مستوردة مغشوشة ومجهولة المصدر، 6 علب أدوية محظور بيعها داخل الصيدلية طبقا لمنشورات وزارة الصحة، 3 تركيبات دون بيانات وغير مدون عليهم تاريخ إنتاج أو صلاحية، كميات كبيرة من الأقراص المفرطة في عبوتها.

كما تم غلق إدارى لصيدلية بمنطقة غيط الصعيدى- محرم بك عدم وجود صيدلي، وضبط بها 55 عبوة كحول 125 ميليجراما دون فواتير، مجهولة المصدر، 40 قرص أدوية جدول محظور بيعها، علبتا دواء منتهي الصلاحية (زولام- كالمييام).

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