أحمد كريمة: معاداة الإخوان للجيش لن تُغفر لهم (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن معاداة الإخوان للجيش لن تُغفر لهم.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نور النبي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدواعش والإخوان والسلفية الجهادية يستخدمون المتفجرات لتدمير الحياة ويدّعو أنهم يطبقون الشريعة ويعملون على إقامة دولة الإسلام، مؤكدا أن دولة الإسلام لا تقام على أشلاء ودماء وأعراض الناس.وتابع الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ»، موضحا أن أَلَدُّ الْخِصَامِ هو مخاصمة الجيش الوطني الذي يأمن البلاد خارجيا وداخليا على الأموال والأعراض والدماء.وأكد أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر أن أبشع وأسوأ وأفزع ما يقتنعه الإخوان معادة الجيش الوطني.