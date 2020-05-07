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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خلال ساعات.. مطار مرسى علم يستقبل 164 عالقا في عمان

الخميس 07/مايو/2020 - 08:34 م
مطار مرسى علم
مطار مرسى علم
فاتن غلاب
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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بعد ساعات قليلة، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة العمانية مسقط، على متنها نحو 164‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتصل الرحلة التي سيرتها شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساء، حيث يجرى فحص جميع الركاب القادمين على الرحلة، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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