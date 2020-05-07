رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الغد» يتلقى رغبات الأعضاء للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة

الخميس 07/مايو/2020 - 08:33 م
موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
حسين العمدة
طباعة
قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب يتلقى خلال الفترة الحالية رغبات أعضاء وقيادات الحزب للترشح للانتخابات المقبلة مجلسى الشيوخ والنواب، وبلغ عدد المتقدمين حوالى ٩١ عضوا من ضمنهم شباب تنسيقية الأحزاب عن حزب الغد، مضيفًا: أن الحزب قام خلال الأيام الماضية بتوزيع استمارات الرغبة فى الترشح للانتخابات المقبلة على كافة الأمانات، في إطار ممارسة نشاط الحزب بالتزامن مع الحفاظ على كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس انتشار كورونا المستجد، واتباع تعليمات الحكومة فى كافة الإجراءات للحفاظ على أرواح المواطنين من انتشار العدوى.

وأضاف "رئيس حزب الغد"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحزب يقوم بعمل تجهيزات واستعدادات لخوض الانتخابات المقبلة بالتعاون مع كافة الأمانات على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أن الحزب ينتظر مناقشة قوانين الانتخابات داخل البرلمان، قائلًا: "الحزب يتغلب على انتشار فيروس كورونا بممارسة نشاطه الحزبى فى كافة الأمانات لكنه يمنع التجمعات والاجتماعات؛ نظرًا لعدم انتشار فيروس كورونا".

وأوضح "رئيس حزب الغد"، أن الحزب مستمر فى استقبال طلبات الرغبة فى الترشح من الأعضاء وقيادات الحزب، لافتًا إلى أن الحزب سيكون لدية لجنة مركزية ستقوم بفحص كافة أوراق المتقدمين الراغبين فى الترشح للانتخابات المقبلة.

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض يكشف حقيقة إصابة ترامب بكورونا

كورونا قد يفرض جزاءات على ضباط «أمن القاهرة»

«التعليم» تنفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

حقيقة فتح تسجيل العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة عبر وزارة القوى العاملة

البيت الأبيض يكشف حقيقة إصابة ترامب بكورونا

أبرزها تعديل قانون ضريبة الدمغة.. 8 قرارات في اجتماع «الوزراء»

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

باريس تفرض قيودًا على استخدام المواصلات العامة بسبب كورونا

موعد آذان المغرب اليوم في الإسكندرية والقاهرة وباقي محافظات مصر

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

دراسة: الأيام الحارة الخطيرة ستتضاعف بأمريكا بحلول عام 2050

مقالات الرأي
ماجد حبته
تفاءل.. تأمّل.. أو اكتئب
مدحت بشاى
"رمضان" من 70 سنة
جمال طه
تونس تنحاز للتدخل التركى القطرى فى ليبيا
د. محمد عفيفي
مصر: الموسيقى والتاريخ (2)
المزيد

الثقافة

إطلاق المشروع الوطنى للقراءة بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمى بالإمارات

السبت.. مبادرة «1000 كاتب» تبدأ برنامج حملتها

قصور الثقافة تتيح أعداد مجلة «الثقافة الجديدة» أونلاين

تفاصيل أول معرض كاريكاتير «رمضانيات» إلكتروني