«الغد» يتلقى رغبات الأعضاء للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب يتلقى خلال الفترة الحالية رغبات أعضاء وقيادات الحزب للترشح للانتخابات المقبلة مجلسى الشيوخ والنواب، وبلغ عدد المتقدمين حوالى ٩١ عضوا من ضمنهم شباب تنسيقية الأحزاب عن حزب الغد، مضيفًا: أن الحزب قام خلال الأيام الماضية بتوزيع استمارات الرغبة فى الترشح للانتخابات المقبلة على كافة الأمانات، في إطار ممارسة نشاط الحزب بالتزامن مع الحفاظ على كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس انتشار كورونا المستجد، واتباع تعليمات الحكومة فى كافة الإجراءات للحفاظ على أرواح المواطنين من انتشار العدوى.وأضاف "رئيس حزب الغد"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحزب يقوم بعمل تجهيزات واستعدادات لخوض الانتخابات المقبلة بالتعاون مع كافة الأمانات على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أن الحزب ينتظر مناقشة قوانين الانتخابات داخل البرلمان، قائلًا: "الحزب يتغلب على انتشار فيروس كورونا بممارسة نشاطه الحزبى فى كافة الأمانات لكنه يمنع التجمعات والاجتماعات؛ نظرًا لعدم انتشار فيروس كورونا".وأوضح "رئيس حزب الغد"، أن الحزب مستمر فى استقبال طلبات الرغبة فى الترشح من الأعضاء وقيادات الحزب، لافتًا إلى أن الحزب سيكون لدية لجنة مركزية ستقوم بفحص كافة أوراق المتقدمين الراغبين فى الترشح للانتخابات المقبلة.