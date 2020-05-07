حملات لإزالة المبانى المخالفة بمحيط محور روض الفرج (صور)

شنت محافظة الجيزة، حملة موسعة لإزالة عدد من المباني المخالفة والتي تقع في محيط محور روض الفرج بشوارع عزبة الخليفة بمنطقة الوراق، وذلك تحت إشراف وتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.يأتي ذلك ضمن حملة موسعة قادها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في الأيام القليلة الماضية، لإزالة العقارات والمباني المخالفة على كورنيش النيل بمنطقة الوراق، والتي تجاوز عددها 15 عقارا، حيث إن هناك العديد من المواطنين استغلوا الموقف الراهن لإنشاء عقارات مخالفة.وتواصل المحافظة حملاتها لإزالة العقارات المخالفة في كافة المناطق بالجيزة وتوعد المخالفين بعقوبات، كما أن هناك حملات أخرى بمناطق الهرم والعمرانية والطالبية، وبعض المناطق الأخرى المتواجد فيها عقارات مخالفة بالجيزة.