مناظرة النيابة لجثة «طفلة التجمع»: كسور بالجسم ونزيف داخلى

كشفت مناظرة نيابة القاهرة الجديدة، في واقعة مصرع طفلة إثر سقوطها من شرفة منزلها بالتجمع الخامس، أن الجثة لطفلة رضيعة في العقد الأول من عمرها، وأن الجثة كانت بكامل ملابسها وبها كسور متفرقة في أنحاء جسمها وتهشم بالجمجمة ونزيف داخلي مما أدى إلى وفاتها في الحال.كانت قد وردت إشارة للمقدم تامر عبدالشافي، رئيس مباحث التجمع الأول من المستشفي العام تفيد باستقبالها طفلة عمرها عام ونصف العام، مصابة بكسور، وتوفيت فور وصولها المستشفى.وبالانتقال والفحص تبين مصرع الطفلة إثر سقوطها من بلكونة شقتها، وتستمع الأجهزة الأمنية لأسرة الضحية للوقوف على ملابسات الحادث.تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.