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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تكشف تفاصيل موازنة الخدمات الصحية والقوى العاملة 2020-2021

الخميس 07/مايو/2020 - 08:18 م
المالية
المالية
حسن كامل – راندا التوني
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كشف البيان الإحصائي لوزارة المالية بشأن للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، تفاصيل موازنة قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة، ليبلغ إجمالي التكاليف والمصروفات للقطاع ما قيمته 46.202.583 مليار جنيه، مقابل 17.636.603 مليار جنيه العام المالي الحالي، وإجمالي المواد وقطع الغيار 6.185.930 مليار جنيه مقابل 5.405.670 مليار جنيه خلال 2019-2020.

فيما بلغ إجمالي أجور القطاع 5.015.480 مليار جنيه، مقابل 4.519.821 مليار جنيه خلال 2019-2020، وصافي مصروفات القطاع 5.577.902 مليار جنيه مقابل 4.114.682 مليار جنيه خلال 2019/2020.

ويبلغ صافي الأعباء والخسائر المتوقعة للقطاع 1.657.282 مليار جنيه، مقابل 1.596.430 مليار جنيه العام الحالي، وصافي الربح العام للقطاع 18.606.270 مليار جنيه، مقابل 14.773.258 مليار جنيه خلال 2019/2020.

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