فلانتينو الحلقة 14.. القبض على داليا البحيري

تفاصيل الحلقة 14 من مسلسل فلانتينو

وخلال الحلقة الرابعة عشر تم القبض على الفنانة داليا البحيري التي تظهر بشخصية فتاة شعبية تدعي "نور محمد أحمد فلانتنينو" والتي تحمل نفس اسم الشخصية التي يظهر بها الزعيم عادل إمام.وقبضت قوات الأمن على داليا البحيري بسبب قراءتها للفنجان لنزلاء الفندق التي تقطن فيه وحصولها على أموال نظير هذا العمل الغير قانوني وذهب إليها حمدي المرغني الذي يجسد شخصية محامي يدعى "عاصم" للدفاع عنها وخروجها من هذة الأزمة.المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام أيضا، ويشارك فى البطولة الفنانة داليا البحيرى، والفنانة دلال عبدالعزيز أيضا، والفنانة وفاء صادق أيضا، طارق الإبيارى، الفنانة هدى المفتى، محمد كيلانى، الفنانة رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.