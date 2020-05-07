النيابة تعاين مسرح مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع بالتجمع الأول

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق في واقعة مصرع طفلة إثر سقوطها من بلكونة شقتها بمساكن دار مصر القرنفل، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وانتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة مسرح الحادث، حيث طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث ولمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.كانت وردت إشارة للمقدم تامر عبد الشافي، رئيس مباحث التجمع الأول، من المستشفى العام، تفيد باستقبالها طفلة عمرها عام ونصف، مصابة بكسور في أنحاء متفرقة من الجسد ونزيف داخلي، وتوفيت فور وصولها المستشفى.وبالانتقال والفحص تبين مصرع الطفلة إثر سقوطها من بلكونة شقتها.وتستمع الأجهزة الأمنية لأسرة الضحية للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.