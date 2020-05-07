حسن شاكوش لرامز جلال: «عليكم مقالب تخلي العاقل مجنون» (فيديو)

انضم مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لضحايا رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والمذاع عبر فضائية MBC مصر.وخلال فقرات البرنامج وبالتحديد فقرة الكابوريا، طلب رامز من شاكوش الغناء له لكي ينجو من مقلبه، فغنى أغنية "بنت الجيران"، والتي استبدل كلماتها ليقول فيها: "عليكم مقالب تخلي العاقل مجنون"، لينهي رامز بها الفقرة بعد إشادته به.وكان حسن شاكوش قد وقع ضحية لرامز جلال، بعد إيهامه بالمشاركة في برنامج حواري يحمل اسم "كرسي الحقيقة"، مع الفنانة اليمنية أروى.ويختلف البرنامج هذا العام عن غيره من مواسم رامز، وذلك بسبب ظهوره أمام الضيوف وعدم اعتماده على ماسكات أو التخفي لتنفيذ مقالبه في النجوم.