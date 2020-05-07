انتحار شاب داخل شقته في النهضة

أقدم شاب على الانتحار بشنق نفسه داخل شقته بمنطقة النهضة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا من الرائد محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان مفاده تلقيه بلاغا من الأهالى بوجود جثة داخل شقة بدائرة القسم.وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة شاب مشنوق، وبعمل التحريات دلت أن المتوفى كان يعانى من حالة نفسية سيئة فى الأونة الأخيرة، وأقدم على الانتحار بشنق نفسه.وأمر اللواء اشرف الجندى مدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.