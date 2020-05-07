الحكمة العراقى: كورونا وأزمة الاقتصاد أولويات للحكومة

أكد رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم أهمية أن تكون الأزمات على رأس الأولويات بالنسبة للحكومة كمواجهة فيروس كورونا ومواجهة الأزمة الاقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط.وشدد الحكيم - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - على ضرورة أن تكون الأزمات على رأس الأولويات بالنسبة للحكومة كمواجهة فيروس كورونا ومواجهة الأزمة الاقتصادية؛ نتيجة انخفاض أسعار النفط".وقال رئيس تيار الحكمة العراقي "شددنا كذلك على تنفيذ البرنامج الحكومي وإجراء الانتخابات المبكرة وحصر السلاح بيد الدولة وتوفير بيئة إنتخابية تنافسية بين الجميع"، مشيرا إلى أن العراق منطقة التقاء المصالح لا تقاطعها.ودعا الحكيم إلى سياسة خارجية متوازنة، مشددا على ضرورة الانتهاء من إكمال باقي الوزارات الشاغرة؛ ليتسنى للحكومة التحرك وفق خط أفقي واحد.كما دعا رئيس تيار الحكمة الحكومة إلى تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة والتواصل مع الشباب والاستماع لهم وتحريك عجلة الاقتصاد عبر دعم القطاع الخاص.