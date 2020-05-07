65.6 مليار أجور قطاع السياحة بموازنة 2020-2021

كشف البيان الإحصائي لوزارة المالية بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، عن وصول إجمالي تكاليف ومصروفات قطاع السياحة إلى 548.615 مليون جنيه خلال 2020-2021، مقابل 567 مليون جنيه خلال 2019/2020، وإجمالي قطع الغيار 7.380 مليون جنيه خلال 2020/2021، مقابل 9.300 مليون جنيه خلال 2019/2020.ويبلغ إجمالي أجور القطاع 65.696 مليون جنيه، مقابل 60.770 مليون جنيه خلال 2019/2020، وصافي المصروفات 43.476 مليون جنيه، مقابل 24.661 مليون جنيه خلال 2019/2020.في سجل صافي الأعباء والخسائر المتوقع لعام 2020/2021 ما قيمته 432.063 مليون جنيه، مقابل 472.269 مليون جنيه خلال 2019/2020، وصافي الربح العام 1.260.885 مليار جنيه، مقابل 1.233.000 مليار جنيه خلال 2019/2020.