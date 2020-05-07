لأول مرة في مصر.. «CIB» يتيح التسجيل في المحفظة الذكية برسالة موبايل

أعلن البنك التجاري الدولي "CIB"، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن إطلاق خاصية التسجيل الذاتي برسالة نصية قصيرة على المحفظة الذكية لعملاء البنك وغير عملاء البنك، كأول بنك في مصر يطلق هذه الميزة.وأوضح البنك، في بيان، أن إطلاق هذه الخاصية الجديدة يأتي في إطار مبادرة البنك المركزي المصري التي تستهدف استبدال المعاملات النقدية الورقية بالمعاملات الإلكترونية خلال الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، حيث قام البنك بتسهيل هذه العملية حتى يتمكن جميع العملاء، سواء كان لديهم حسابات مصرفية أو لا، من الاستفادة بخدمات المحفظة الذكية، وهي تطبيق على الهاتف المحمول يتيح للعملاء سداد الفواتير وتحويل الأموال لأي محفظة أخرى في مصر وإيداع وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي.جدير بالذكر أن التسجيل في خدمات المحفظة الذكية متاح لأي مواطن مصري لديه بطاقة رقم قومي، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة على رقم 4435.وفي هذا السياق، صرح محمد فرج نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بالبنك التجاري الدولي، أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز جهود البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك عبر إتاحة الفرصة لجميع فئات وشرائح المجتمع المصري لتنفيذ معاملاتهم المالية اليومية من الهاتف المحمول دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19-).واتخذ البنك خلال الفترة الماضية كافة الإجراءات لتوفير تجربة بنكية سهلة وآمنة لجميع شرائح المجتمع، عبر توفير أفضل الحلول الرقمية، إلى جانب إلغاء الرسوم والمصروفات على معظم معاملات المحفظة الذكية لمدة 6 أشهر وزيادة الحد الأقصى للمعاملات اليومية إلى 30 ألف جنيه.وأكد فرج على أن البنك التجاري الدولي لا يدخر جهدًا في سبيل تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الشمول المالي عبر تقديم باقة من أفضل الحلول الرقمية الابتكارية في السوق المصري.وأضاف أن البنك مستمر في تطوير المنتجات والخدمات التي تلائم احتياجات مختلف شرائح العملاء وذلك عبر التواصل المستمر مع مختلف المجتمعات للتعرف على الاحتياجات الخاصة لكل عميل، مشيرًا إلى أن تنمية شرائح العملاء لا يقتصر على القدرات التي تتمتع بها النظم الداخلية للبنك، ولكن أيضًا على القيمة التي يقدمها البنك للعملاء من خلال التعرف على احتياجاتهم مباشرة.تأسس البنك التجاري الدولي – مصر عام 1975، وهو حاليًا أكبر بنك تابع للقطاع الخاص في مصر، ويضم فريق العمل بالبنك أكثر من 6500 موظف من أكفأ خبراء القطاع المصرفي الذين يعكفون على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها حصول العملاء على تجربة مصرفية لا مثيل لها عبر تطوير الحلول المالية الابتكارية وتطبيقات تحليل البيانات سعيًا للارتقاء بمعايير وجودة الخدمة المقدمة وفقًا لاحتياجات كل عميل، كما يقوم البنك بتقديم باقة متميزة من المنتجات والخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات الكبرى والشركات بمختلف أحجامها على مدار الساعة، وذلك من خلال شبكة فروع تربو على 200 فرعًا في أنحاء الجمهورية، إلى جانب مجموعة عالية الكفاءة من الحلول الرقمية ومنصات الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.وينفرد البنك بمكانة رائدة في السوق المصري بفضل قوة علامته التجارية إلى جانب حصوله على لقب الأفضل أداءً بين البنوك العاملة في مصر والشريك المفضل لأكثر من 500 مؤسسة عاملة في السوق، فضلًا عن حصوله على جائزة "أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم" لعام 2018 من جلوبال فاينانس وجائزة "أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم" لعام 2017 من مؤسسة يورومني "Euromoney". وقد تم اختيار البنك كأول مؤسسة بالشرق الأوسط يتم إدراجها في مناهج معهد القيادة التابع لكلية لندن للأعمال "London Business School". وفي عام 2019، قامت مؤسسة بلومبرج العالمية بإدراج البنك في مؤشر المساواة بين الجنسين (GEI)، ليصبح بذلك أول مؤسسة عربية وأفريقية تنضم لذلك المؤشر الذي يضم 230 مؤسسة عاملة في 10 قطاعات مختلفة من 36 دولة حول العالم.