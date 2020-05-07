فاكهة الغلابة.. أسباب ارتفاع أسعار البطيخ

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن البطيخ من الخضروات التي يصنفها البعض على أنها فاكهة الغلابة، وارتفاع أسعارها حاليا ووصول سعر الواحدة عند تجار التجزئة لـ50 جنيها، راجع لكونه ما زال في بداية موسمه، فضلا عن الإقبال الكبير من المواطنين على شرائه، خاصة أنه يعتبر من الأطعمه المفضلة بوجبة السحور، ويستخدمه معظم المواطنين كفاكهة مفضلة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.وأضاف أبوصدام، في بيان، أن البطيخ من المنتجات التي تتعرض لكم كبير من الشائعات لكون ثماره سريعة التلف في حالة تركها في الهواء والشمس وتعرضها للأتربة بعد فتحها.وناشد نقيب الفلاحين المواطنين بضرورة عدم ترك ثمار البطيخ بعد فتحها دون تغطيتها ووضعها بمكان بارد حتى لا يتعرض لبها للتلف أو نمو الميكروبات عليه، ما قد يؤدي لإصابة من يتناولها بالأمراض.وأوضح، أن التجوفات واللون الأبيض أحيانا داخل البطيخة طبيعية وتغير طبيعي لا يعني فسادها أو أنها مسرطنة كما يشيع البعض، وهي نتيجة التغيرات المناخية أو زيادة في التسميد.