الجيش الليبي يلاحق مرتزقة تركيا (فيديو)

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقرير يرصد نتائج عملية "طيور الأبابيل"، التي ينفذها الجيش الليبي ضد مرتزقة تركيا.





وذكر التقرير، أنه الجيش الليبي قصف بـ 18 ضربة جوية دقيقة معاقل المرتزقة التابعين لتركيا في مدينة مصراتة في عملية "طيور الأبابيل" ضد الميليشيات الموالية لتركيا لتحرير ما تبقى من العاصمة طرابلس.





الضربات أدت لانفجار مخازن ذخيرة الوفاق والمرتزقة في الكلية الجوية كما استهدفت مواقع أخرى للميليشيات الإرهابية بطرابلس من بينها معسكرات البحرية ومقر الرحبة في تاجوراء ومع وقع ضربات الجيش الليبي ضد المرتزقة السوريين في ليبيا.





وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بانشقاق عدة ألوية من فصيل "السلطان مراد" عن الفصيل مع كامل عناصرهم ويقدر عددهم بنحو 700 مقاتل احتجاجاً على سياسة إرسال مقاتلين إلى ليبيا بجانب قوات الوفاق.