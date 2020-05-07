ارتفاع عدد متعافى كورونا بـ«العجمى» لـ94

أعلن مستشفى العجمي النموذجي بغرب الإسكندرية، المخصص لعلاج مصابي كورونا، عن ارتفاع عدد خروج المتعافين من الفيروس، من مستشفى العزل إلى 94 حالة، بعد تحول نتائج التحاليل المعملية من إيجابية إلى سلبية.وقالت ميرفت السيد مدير مستشفى العجمي المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا، في تصريحات صحفية، إنه تم اليوم الخميس خروج حالة تعافِ جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 94 حالة تم خروجهم من مستشفى العزل بالعجمي، بعد سحب التحاليل لمرتين متتاليتين وثبوت سلبية العينات.وأشارت مدير المستشفى اليوم عن ارتفاع عدد الحالات المحولة من الحجر الصحي بمستشفى العجمي المركزي إلى مقر العزل بالمدينة الشبابية بأبي قير شرق الإسكندرية إلى 286 حالة، بعد تحويل 4 حالات جديدة لقضاء فترة النقاهة، بعد استقرار حالتهم الصحية، تماثلهم للشفاء.