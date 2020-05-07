الاختيار الحلقة 14.. خلاف بين هشام عشماوي وأبو عبدالله

تفاصيل الحلقة 14 من مسلسل الاختيار

تشهد الحلقة الرابعة عشر من "الاختيار" نشوب خلاف بين أبو عبدالله وهشام عشماوي وعماد، بسبب غضب الثنائي من سوء معاملتهما وتنقلهما بشكل سيئ بين معكسرات التكفيريين مما جعلهما يشعران بقلة قيمتهما، ويطلب الثنائي من أبو عبدالله أن يعاملهما بشكل أفضل، لكنه يغضب عليهم بشدة ويرفض ذلك.ويعود هشام عشماوي للحديث مع أبو عبدالله مرة أخرى معلنا عن ندمه لما حدث ويؤكده له أن غضبه هو الذي جعله يفكر في هذا الأمر، ويسأله أبو عبدالله عن صديقه ليخبره بأنها لايفكر ولا يقرر إلا لنفسه، ويقرر أبو عبدالله ضمه لمجلس عسكري تكفيري جديد لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في سيناء.يشار إلى أن الاختيار يحقق نسب مشاهدة كبيرة منذ بداية عرضه مطلع موسم رمضان، حيث قدم العديد من الحقائق حول الجماعات التكفيرية وكواليس تصدي رجال القوات المسلحة لهم في سيناء، كما يؤرخ العمل للعديد من شداء الجيش الذين راحو ضحية للإرهاب وعلى رأسهم المنسي الذي يتناول المسلسل قصة خدمته في القوات المسلحة وزعر الإرهابيين منه.