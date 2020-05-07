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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الاختيار الحلقة 14.. خلاف بين هشام عشماوي وأبو عبدالله

الخميس 07/مايو/2020 - 08:00 م
هشام عشماوي
هشام عشماوي
أمير محمد خالد
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يقدم لكم «الدستور» تفاصيل الحلقة 14 من مسلسل الاختيار بطولة الفنان أمير كرارة فى دور الشهيد البطل أحمد منسي والفنان أحمد العوضي فى دور الإرهابي هشام عشماوي.

تفاصيل الحلقة 14 من مسلسل الاختيار

تشهد الحلقة الرابعة عشر من "الاختيار" نشوب خلاف بين أبو عبدالله وهشام عشماوي وعماد، بسبب غضب الثنائي من سوء معاملتهما وتنقلهما بشكل سيئ بين معكسرات التكفيريين مما جعلهما يشعران بقلة قيمتهما، ويطلب الثنائي من أبو عبدالله أن يعاملهما بشكل أفضل، لكنه يغضب عليهم بشدة ويرفض ذلك.

ويعود هشام عشماوي للحديث مع أبو عبدالله مرة أخرى معلنا عن ندمه لما حدث ويؤكده له أن غضبه هو الذي جعله يفكر في هذا الأمر، ويسأله أبو عبدالله عن صديقه ليخبره بأنها لايفكر ولا يقرر إلا لنفسه، ويقرر أبو عبدالله ضمه لمجلس عسكري تكفيري جديد لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في سيناء.

يشار إلى أن الاختيار يحقق نسب مشاهدة كبيرة منذ بداية عرضه مطلع موسم رمضان، حيث قدم العديد من الحقائق حول الجماعات التكفيرية وكواليس تصدي رجال القوات المسلحة لهم في سيناء، كما يؤرخ العمل للعديد من شداء الجيش الذين راحو ضحية للإرهاب وعلى رأسهم المنسي الذي يتناول المسلسل قصة خدمته في القوات المسلحة وزعر الإرهابيين منه. 

مسلسل الاختيار الحلقة الرابعة عشر

مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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