حسن شاكوش يعتذر لـ هاني شاكر في «رامز مجنون رسمي»

اعتذر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية على الهواء خلال حلقة برنامج "رامز مجنون رسمي"، مع الفنان رامز جلال، والمذاع عبر فضائية mbc مصر.وسأله رامز جلال، بعد وقوعه ضحية لمقلبه، في برنامجه عن سبب غنائه للحشيش، قائلًا: "إنتي بتغني للحشيش"، فرد عليه بقوله إنه اعتذر عنه وغير الكلمة واعتذر مرة أخرى للفنان هاني شاكر على الهواء.وقال حسن شاكوش: "أنا بعتذر يا أستاذنا"، ليرد عليه رامز قائلًا: "أنا هنا الأستاذ"، وطلب من "شاكوش"، غناء أغنية خاصة له على الهواء.يذكر أن رامز جلال، يستعين بالفنانة اليمنية أروى، للإيقاع بالنجوم ضحايا البرنامج لهذا العام وكان ضحية الحلقة الماضية من البرنامج الفنان الإماراتي عبدالله بالخير.