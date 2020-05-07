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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: 140 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

الخميس 07/مايو/2020 - 07:53 م
كورونا
كورونا
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سجلت المغرب، اليوم الخميس، صفر حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 183 حالة؛ بينما يتواصل عدد المتعافين في الارتفاع بتسجيل 162 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 2179 حالة.

وكشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم، أن عدد المصابين بالفيروس المتواجديدن حاليًا تحت الإشراف الطبي بالوحدات الاستشفائية المخصصة لـ"كوفيد 19" بلغ ما مجموعه 3186 حالة.

وقال محمد اليوبي مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفى اليومى، إن نسبة التعافي ارتفعت بالمغرب لتصل إلى 39.3%، بينما نسبة الوفيات مستقرة في 3.3%.

ومن بين الـ140 حالة المسجلة اليوم، تم اكتشاف 81% منها ضمن المخالطين للمصابين بفيروس "كورونا"، علما بأن عدد المخالطين الذين يوجدون اليوم تحت المراقبة الصحية يبلغ 9631 مخالطًا، فيما شمل التتبع الصحي ما يفوق 32 ألف مخالط.

واستبعدت المختبرات الوطنية المرجعية، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما مجموعه 3994 حالة، بعد التأكد من خلوها من فيروس كورونا.

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