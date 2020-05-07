مسلسل الاختيار الحلقة 14.. مواجهة بين منسي ووالدة الإرهابي

مسلسل الاختيار الحلقة 14

وواجه منسي والدة الإرهابي الذي فجر نفسه في المجند ياسر وأخبرها أن هذا المجند هو الذي كان يحضر لها هي وأبناء الإرهابي الطعام وأخبرها بأن نجلها ليس شهيدا وإنما تكفيري، وشعرت والدة التكفيري بحزن شديد عندما وجدت جنازة نجلها دون أي شخص يدفنه أو يصلي عليه.





اقرأ أيضا: