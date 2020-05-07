مسلسل الاختيار الحلقة 14.. مواجهة بين منسي ووالدة الإرهابي
الخميس 07/مايو/2020 - 08:40 م
أمير محمد خالدطباعة
يشهد مسلسل الاختيار الحلقة 14 التي تبدأ بعد قليل على قناة on e قيام منسي قائد كتيبة 103 صاعقة بسيناء بالتحفظ على ملابس الجندي البطل الشهيد ياسر لتسلميها لأهله أثناء ذاهبهم لدفنه، ويأخذ عدد من المجندين أصدقاء ياسر معه لأهله كما كان ينوي قبل رحيلة ليطمئنهم أن له أصدقاء وليس منطوي كما كانوا يتخيلون.
مسلسل الاختيار الحلقة 14
وواجه منسي والدة الإرهابي الذي فجر نفسه في المجند ياسر وأخبرها أن هذا المجند هو الذي كان يحضر لها هي وأبناء الإرهابي الطعام وأخبرها بأن نجلها ليس شهيدا وإنما تكفيري، وشعرت والدة التكفيري بحزن شديد عندما وجدت جنازة نجلها دون أي شخص يدفنه أو يصلي عليه.
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مسلسل الاختيار الحلقة 14 بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.
مسلسل الاختيار الحلقة 14 بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.