إيبارشية المنيا تبث اجتماع الأنبا مكاريوس الأسبوعي «أون لاين»

تبث إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، الاجتماع الأسبوعي للأنبا مكاريوس أسقف عام الإيبارشية دون حضور بمقر المطرانية، عبر تقنية الـ«أون لاين».ويحرص نيافته على مشاركة الأقباط العظات الروحية عبر البث المباشر أسبوعيًا، في إطار حرصه على الدعم الروحي لهم خلال فترة تعليق الصلوات للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.