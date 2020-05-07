الأنبا أنجيلوس يترأس عشية مارمرقس بكنيسته بحدائق شبرا

ترأس الأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية، مساء اليوم الخميس، عشية عيد القديس مار مرقس، دون حضور من الأقباط، وذلك بكنيسته بحدائق شبرا.وسوف تدق أجراس الكنائس غدا في الساعة 11 صباحا احتفالا بعيد استشهاد مارمرقس الرسول، مؤسس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، وتأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، وفيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.