«الزراعة»: حصاد 1.9 مليون فدان قمح حتى الآن

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا اليوم بعمليات حصاد وتوريد محصول القمح من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، أفاد توريد مليون و644 ألف طن قمح حتى الآن بزيادة قدرها 716 ألف عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث إن الكمية التي تم توريدها كانت 928 ألفا و265.وأضاف أنه تم حصاد مليون و900 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام والتي بلغت 3.4 مليون فدان.وشدد وزير الزراعة، على ضرورة استمرار لجان متابعة حصاد وتوريد القمح، لحل المشاكل التي تواجه المزراعين على أرض الواقع وتسهيل عملية التوريد.