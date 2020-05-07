شفاء 14 حالة جديدة من كورونا بعزل أسوان

غادرت 14 حالة جديدة من مصابي فيروس "كورونا" المستجد مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة "الحجر الصحي"، والمدينة الشبابية، اليوم الخميس، بعد تماثلها للشفاء التام.وحصلت «الدستور» على بيانات المتعافين وهم كالتالي: "فاطمة. ا. ا"، عمرها 44 عامًا، مقيمة بمحافظة الأقصر، و"سيدة. م. أ"، بالغة من العمر 50 عامًا مقيمة بمحافظة قنا، و"اعتدال. ت. ب"، بالغة من العمر 68 عامًا مقيمة بمنطقة الشيخ هارون، و"مودة. ف. ع"، و"كريمة. م. ا"، بالغة من العمر 53 عامًا، مقيمة بشارع خلف.وكذلك "أمجد. ا. م"، بالغ من العمر 44 عامًا مقيم محافظة قنا، "هنا. م. ع"، عمرها 29 عامًا مقيمة بمحافظة البحيرة حوش عيسي، و"وفاء. ش. ع" بالغة من العمر 32 عامًا، مقيمة بمدينة أسوان، و" وفاء. ع. ف"، بالغة من العمر 57 عامًا، و"محمد. م. م"، عمره 57 عامًا، مقيم بالشيخ هارون بأسوان، بالإضافة إلى "محمد. ا. م"، و"محمد. ع. م"، بالغ من العمر 33 عامًا، مقيم بمنطقة السيل الجديدة بأسوان، و"بولا. س. د"، بالغ من العمر 24 عامًا مقيم بمحافظة الأقصر، و"محمود. ع. ا"، بالغ من العمر 32 عامًا، مقيم بمحافظة الأقصر.