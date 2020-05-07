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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

571 ألف طالب بـ«تانية ثانوي» يمتحنون اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا

الخميس 07/مايو/2020 - 06:23 م
امتحانات
امتحانات
نورهان عبدالرحمن
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أدى 571 ألف طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس، اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في رابع أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 20192020، والتي تستمر حتى 17 مايو 2020.

وبلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.5%، من إجمالي 573 ألفًا و677 طالبطالبة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https:stream.moe.gov.eg.

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https:thaneduone.emis.gov.egattend-complain.

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