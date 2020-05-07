الفنان الجميري يعلن إصابته بكورونا (فيديو)

أعلن الفنان السعودي عبدالله الجميري، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك في فيديو تم تداوله بشكل كبير عبر موقع التدوينات "توتير".وقال الفنان السعودي، في الفيديو: "جدي مريض، ووالدتي طلبت مني تزوره في جدة، وفي الطريق كلمونا أخوالي وقالوا إن فيه 3 من العيلة مشتبه بإصابتهم بالفيروس، فطلبت من أمي نرجع، قلت لازم أروح أبر أبوي، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، فتوكلنا على الله ورحنا".وأضاف: "رجعت المدينة المنورة بعد يوم، وأمي ظلت برفقة جدي، وبعدها ظهرت الأعراض عليّ، حرارة وصداع، وكلمتني أمي قالتلي تأكد إصابة الثلاثة بالفيروس".وأوضح أنه حينما اشتدت الأعراض عليه، قرر الذهاب وعمل الفحص، ومن بعدها تم عزله بأحد الفنادق، بسبب الحرارة المرتفعة ونقص الأكسجين الذي يسببهما الفيروس.واختتم كلامه قائلًا: "كلمتني أمي وهي تبكي، وقالتلي سامحني يا وليدي أنا اللي جبتلك المرض، والحين تأكدت إصابة كل عائلة أمي بالفيروس، وأطلب منكم الدعاء لأمي وجدي وكل عيلتي".الفنان عبدالله الجميري فنان كوميدي سعودي، شارك في عدة أعمال منها "سريع سريع"، و"بعد الخميس"، وغيرهما.