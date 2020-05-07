مبادرة من خريجي «الاتحاد السوفيتي» في عيد النصر

تقدمت الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، برئاسة شريف جاد، بالتهنئة لسفارات دول الاتحاد السوفيتي السابق بمناسبة اليوبيل الذهبي الـ75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية.وأشار جاد، في بيان، إلى أن المركز الثقافي الروسي بالقاهرة برئاسة أليكسي تيفانيان، سينظم احتفالية فنية بهذة المناسبة "أونلاين"، كما أن روسيا تستعد لتنظيم مجموعة من الاحتفالات على المستويين الرسمي والشعبي "أونلاين" للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية التي يعتز بها ليس فقط شعوب روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق ولكن كل شعوب العالم، تقديرا للدور البطولي لشعوب الاتحاد السوفيتي التي انتصرت على الفاشية في الحرب العالمية الثانية وأنقذت البشرية من دمار شامل، ليتغير مجرى التاريخ بهذا الانتصار الكبير بعد أن فقد العالم 50 مليون إنسان، وفقدت شعوب الاتحاد وحدها 27 مليونا، في أثناء رد الغزو الألماني عن أراضيه، ثم أثناء الدور البطولي للجيش الأحمر في تحرير دول أوروبا من الاحتلال الألماني.ومن جهته، أشار الدكتور فتحي طوغان، الأمين العام للجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، إلى المبادرة التي تتقدم بها الجمعية للمجتمع المصري بدءا من الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة بتقديم التهنئة إلى دولة روسيا الصديقة وشعوب الاتحاد السوفيتي السابق في الذكري الـ75 لانتصار الإنسانية على النازية التي كبدت العالم خسائر غير مسبوقة.واكد طوغان، أن ممثلي المجتمع المصري يستطيعون مشاركة أصدقائهم في روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق هذه الاحتفالية من خلال إرسال التهاني من اليوم وحتى 9 من مايو يوم عيد النصر علي البريد الإلكتروني: