انتشار 1020 جندي كندي بدور الرعاية طويلة الأجل في كيبيك لمواجهة كورونا

أعلن وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان اليوم الخميس، عن نشر 1020 فردا من القوات المسلحة الكندية في 20 دار رعاية طويلة الأجل في مقاطعة كيبيك، لمساعدتها على مواجهة تفشي جائحة "كوفيد-19".وأوضح الوزير أن الإنتشار يشمل 670 من العاملين الطبيين والمساعدين داخل المرافق، بالإضافة إلى 350 عضوا يقدمون الدعم الخارجي مثل تسليم معدات الحماية الشخصية.وأضاف ساجان أنه بحلول منتصف مايو، سيساعد أكثر من 1350 من أفراد الجيش في 25 من دور الرعاية طويلة الأجل في المقاطعة، التي تضررت بشدة من الوباء.ويتواجد أيضا 265 فردا من أفراد القوات يساعدون في خمسة مرافق في أونتاريو. كما يساعد أعضاء القوات الكندية في المناطق الريفية والنائية في البحث عن المفقودين، وتوصيل المعدات الطبية وغيرها من المهام.وبذلك الانتشار العسكري، تلبي الحكومة الفدرالية برئاسة رئيس الوزراء جستن ترودو، طلب رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليجولت بعد حوالي أسبوعين من تقديمه لهذا الطلب.