«الثقافي الروسي» يحتفل باليوبيل الذهبي للانتصار في الحرب العالمية الثانية

تقدمت الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، برئاسة شريف جاد، بالتهنئة لسفارات دول الاتحاد السوفيتي السابق بمناسبة اليوبيل الذهبي الـ 75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية.ونقل بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة اليوم قول جاد إن المركز سينظم احتفالية فنية بهذه المناسبة "أونلاين"، وذلك في إطار مجموعة من الاحتفالات ستقام "أونلاين" في روسيا على المستويين الرسمي والشعبي بهذه المناسبة التاريخية التي يعتز بها شعوب روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق؛ تقديرا لدورهم البطولي في الانتصار على الفاشية في الحرب العالمية الثانية.