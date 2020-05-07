رئيس حكومة لبنان: موجة الغلاء الحالية غير مقبولة والأمن الغذائي قضية وطنية

انتقد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، موجة الغلاء الكبيرة التي تضرب البلاد وحالة التفلت في أسعار السلع الغذائية وكافة المنتجات، مشيرا إلى أن الوضع أصبح غير مقبول ويمثل تحديا كبيرا وخطيرا، ومؤكدا أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي وستضع حدا أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم وجرى تخصيصه لمتابعة الوضع المعيشي وارتفاع أسعار السلع والمنتجات في لبنان، حيث شددت الحكومة على أن الأمن الغذائي قضية وطنية، وأنه يجب التعامل بحزم وصرامة مع أي محاولة للعبث بلقمة عيش اللبنانيين.وأعرب دياب عن دهشته إزاء ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية والخضروات والفاكهة بصورة كبيرة. قائلا: "نحن أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء، ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي وكأننا غير معنيين. من غير المقبول ألا نتصرف بسرعة، لأن الأمور ستخرج عن السيطرة أكثر، وأصبح التسعير مزاجيا وغير مدروس ولا علاقة للأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار".وأضاف "الحكومة معنية بحماية اللبنانيين من كل تاجر انتهازي، ومن كل محاولة لتجويع اللبنانيين. من غير المقبول أن يتصرف التجار بحرية وأن يغيب الضمير الإنساني والوطني عند بعض التجار المتحكمين بالأسواق عبر فرض الأسعار الخيالية".ودعا رئيس الحكومة اللبنانية إلى وضع خطة سريعة لضبط تفلت الأسعار، ومنع بعض التجار من التحكم بأسعار المواد الغذائية، وأن تكون الأجهزة الأمنية والرقابية شريكة في مواجهة هذا الأمر.