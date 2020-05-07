رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس حكومة لبنان: موجة الغلاء الحالية غير مقبولة والأمن الغذائي قضية وطنية

الخميس 07/مايو/2020 - 06:14 م
حسان دياب
حسان دياب
أ ش أ
طباعة
انتقد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، موجة الغلاء الكبيرة التي تضرب البلاد وحالة التفلت في أسعار السلع الغذائية وكافة المنتجات، مشيرا إلى أن الوضع أصبح غير مقبول ويمثل تحديا كبيرا وخطيرا، ومؤكدا أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي وستضع حدا أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم وجرى تخصيصه لمتابعة الوضع المعيشي وارتفاع أسعار السلع والمنتجات في لبنان، حيث شددت الحكومة على أن الأمن الغذائي قضية وطنية، وأنه يجب التعامل بحزم وصرامة مع أي محاولة للعبث بلقمة عيش اللبنانيين.

وأعرب دياب عن دهشته إزاء ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية والخضروات والفاكهة بصورة كبيرة. قائلا: "نحن أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء، ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي وكأننا غير معنيين. من غير المقبول ألا نتصرف بسرعة، لأن الأمور ستخرج عن السيطرة أكثر، وأصبح التسعير مزاجيا وغير مدروس ولا علاقة للأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار".

وأضاف "الحكومة معنية بحماية اللبنانيين من كل تاجر انتهازي، ومن كل محاولة لتجويع اللبنانيين. من غير المقبول أن يتصرف التجار بحرية وأن يغيب الضمير الإنساني والوطني عند بعض التجار المتحكمين بالأسواق عبر فرض الأسعار الخيالية".

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية إلى وضع خطة سريعة لضبط تفلت الأسعار، ومنع بعض التجار من التحكم بأسعار المواد الغذائية، وأن تكون الأجهزة الأمنية والرقابية شريكة في مواجهة هذا الأمر.

موضوعات متعلقة

مدبولي: أرقام إصابات كورونا ما زالت في نطاق قدرتنا

أبرزها تعديل قانون ضريبة الدمغة.. 8 قرارات في اجتماع «الوزراء»

الصحة: 13 وفاة و393 إصابة جديدة بكورونا

كورونا قد يفرض جزاءات على ضباط «أمن القاهرة»

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

حقيقة فتح تسجيل العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة عبر وزارة القوى العاملة

البيت الأبيض يكشف حقيقة إصابة ترامب بكورونا

الصحة: 13 وفاة و393 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

دراسة: الأيام الحارة الخطيرة ستتضاعف بأمريكا بحلول عام 2050

كيت دوقة كمبردج تطلق مشروعًا لتسجيل إغلاق بريطانيا بالصور

باريس تقيم أسبوع الموضة للرجال فى يوليو

مقالات الرأي
مدحت بشاى
"رمضان" من 70 سنة
جمال طه
تونس تنحاز للتدخل التركى القطرى فى ليبي
ماجد حبته
تفاءل.. تأمّل.. أو اكتئب
د. محمد عفيفي
مصر: الموسيقى والتاريخ (2)
المزيد

الثقافة

السبت.. مبادرة «1000 كاتب» تبدأ برنامج حملتها

قصور الثقافة تتيح أعداد مجلة «الثقافة الجديدة» أونلاين

تفاصيل أول معرض كاريكاتير «رمضانيات» إلكتروني

«نزف معشق بالحب».. مجموعة قصصية عن هموم المرأة