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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: بوتين وترامب يبحثان هاتفيا التعاون الثنائي ومواجهة كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 06:11 م
بوتين وترامب
بوتين وترامب
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا، اليوم الخميس، الوضع المتعلق بأزمة فيروس كورونا والتعاون الثنائي في مواجهة تداعياتها.

وأفادت الرئاسة الروسية (الكرملين) - في بيان اليوم - أن الرئيسين الروسي والأمريكي بحثا تطورات جائحة كورونا، وقيما إيجابا التعاون الثنائي في هذا المسار، مضيفة أن ترامب اقترح على نظيره بوتين إرسال شحنة مساعدات من المعدات الطبية الأمريكية إلى روسيا.

وأضاف البيان أن الرئيسين بحثا - أيضا - الوضع في سوق النفط العالمي، مشيرًا إلى أن بوتين وترامب امتدحا حسن توقيت إبرام الاتفاق الجديد لتحالف (أوبك+).

وتابع البيان أن بوتين وترامب أكدا أن الاتفاق أثر إيجابيا على استقرار أسعار النفط بفضل تفاعل الرئيسين الروسي والأميركي.

وأشار إلى الرئيسين ناقشا - كذلك - قضايا الأمن الاستراتيجي وتقليص الأسلحة الاستراتيجية، حيث أكدا أن التعاون الروسي الأمريكي يمكن له تحقيق الكثير في مجال الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة الأوبئة.

وتقول مصادر إعلامية أن ترامب أبلغ بوتين ضرورة مشاركة الصين في أي مفاوضات مستقبلية حول تقليص الأسلحة الاستراتيجية.

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