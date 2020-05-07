البيت الأبيض يكشف حقيقة إصابة ترامب بكورونا

أكد المتحدث باسم البيت الأبيض، مساء الخميس، عدم إصابة الرئيس دونالد ترامب، أو نائبه مايك بنس، بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إصابة أحد المقربين منهما.وقال البيت الأبيض إن الفحوص الطبية أثبتت عدم إصابة ترامب أو بنس بكورونا بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الجيش الأمريكي الذي يعمل بمجمع البيت الأبيض، بالفيروس.وكشفت شبكة «سي إن إن» الأمريكية في وقت سابق، ثبوت إصابة خادم شخصي لترامب بكورونا، وهو من أعضاء وحدة عسكرية من النخبة المكرسة للبيت الأبيض، من أجل العمل بالقرب من الرئيس الأمريكي وعائلته.وقالت الشبكة إن ترامب انزعج بشدة عقب إبلاغه بهذا الأمر، حيث تم إبلاغه من قبل طبيب البيت الأبيض.