«الوقود والقمح» يقودان تراجع فاتورة مصر الاستيرادية

واصلت فاتورة واردات مصر مطلع العام الحالي تراجعها للشهر الثاني، لتهبط إلى 4.64 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020 مقابل 6.62 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 29.9%.ورصد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التي ساهمت في خفض فاتورة الاستيراد خلال تلك الفترة عن العام السابق، في مقدمتها واردات المنتجات البترولية والتي انخفضت لـ 183.9 مليون دولار خلال فبراير 2020 مقابل 576.1 مليون دولار خلال فبراير 2019 بنسبة تراجع قدرها 68.1%.كما تراجعت واردات مواد أولية من حديد أو صلب إلى 231 مليون دولار خلال فبراير 2020 مقابل 323.4 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 28.6%.وسجلت الواردات من قمح تراجعًا هي الأخرى إلى 193.3 مليون دولار خلال فبراير الماضي مقابل 258.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 25.2%.وبلغت قيمة الواردات من لحوم 121.5 مليون دولار خلال فبراير 2020 مقابل 144 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 15.6%.كما بلغت الواردات من أدوية ومحضرات صيدلة 120.3 مليون دولار خلال فبراير 2020 مقابل 267.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة تراجع قدرها 55%.وسجلت الواردات من أجزاء سيارات تراجعًا إلى 67.6 مليون دولار خلال فبراير الماضي مقابل 68.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض نسبته 1.8%.وانخفضت واردات فول الصويا لـ 63.7 مليون دولار خلال فبراير 2020 مقابل 136.7 مليون دولار خلال فبراير 2019 بنسبة انخفاض قدرها 53.4%.