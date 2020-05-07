السيسى يوجه بإعداد تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق المنظومة الرياضية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر، وذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، فضلًا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة في مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين جموع الشعب.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الخميس، مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بحضور مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق اللواء مجدي أنور.كما وجه الرئيس السيسي بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها مع تطوير المساحات الخالية غير المستغلة لاستثمارها كهيئة اقتصادية ومجتمعية.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ خطط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.كما أطلع الرئيس على الخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير المدينة الرياضية في مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، والتي تتضمن إنشاء استاد حديث وفق أعلى المعايير الدولية بسعة 40 ألف متفرج، بالإضافة إلى عدد متنوع من المنشآت الرياضية والترفيهية، كما جرى في ذات السياق استعراض دراسة تطوير منطقة استاد بورسعيد الحالي وفق أحدث نماذج التطوير لتعظيم الاستخدام الأمثل للمنشآت بتلك المنطقة.كما عرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة، بما فيها مشروعات تطوير عدد من المنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية من مراكز شباب ومدن شبابية ومراكز تعليم مدني ومواقع اكتشاف المواهب، فضلًا عن الارتقاء بالبرامج والأنشطة الشبابية داخل تلك المنشآت لتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.وعرض الوزير - أيضا - آخر تطورات المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيًا والمشروع القومي للناشئين، بالإضافة إلى جهود الوزارة لتحقيق التطوير التشريعي للرياضة المصرية، وكذا دورها تجاه الأندية الاجتماعية في تعظيم وتنمية مواردها، فضلًا عن دعم المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لعدد من البطولات الرياضية العالمية خلال الفترة المقبلة، بما فيها بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، وما يتضمنه ذلك من بنية تحتية ومنشآت لتنظيم هذا الحدث العالمي.